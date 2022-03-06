Объявленный в федеральный розыск преступник задержан на въезде в Волгоград

Происшествия 06.03.2022 15:11
06.03.2022 15:11
Находящегося в федеральном розыске 36-летнего жителя Ставропольского края задержали на посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе Волгоградской области. Подозреваемый в краже и совершении ДТП с тяжкими последствиями мужчина скрывался от полиции, сообщили в региональном Главке МВД.
Инспекторы на посту остановили микроавтобус Pegeout для проверки документов. В качестве пассажира в нем ехал разыскиваемый ставрополец. Его доставили в отдел полиции, в ближайшее время его передадут ставропольским правоохранительным органам.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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