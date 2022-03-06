Вылетевший в Волгоград самолет вернулся в Шереметьево из-за отсутствия герметизации

Борт авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отсутствия герметизации салона. Экипаж воздушного судна доложил об этом диспетчеру после выполнения взлета, когда борт начал набирать высоту, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Сообщений об отказе или неисправности систем самолета на дисплее EWD не было. Тем не менее, на высоте 2750 метров командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и посадке на аэродроме вылета. Борт сел с массой, не превышающей максимальную посадочную. Самолет вывели из плана полетов на время проведения работ.