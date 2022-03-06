Водителя КамАЗ госпитализировали после массового ДТП в Волгоградской области





Водитель КамАЗ 6634F3-10 спровоцировал массовое ДТП на трассе в Котовском районе и был доставлен в больницу с травмами. Грузовик, за рулем которого он находился, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2111 и снегоуборочный КамАЗ, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Авария произошла на трассе Калининск-Жирновск-Котово-Камышин 5 марта в 11.30. Водитель КамАЗ 6634F3-10 потерял управление автомобилем, из-за чего тот выкатился на «встречку». Водители снегоуборочной машины и легкового автомобиля не пострадали.