Водителя КамАЗ госпитализировали после массового ДТП в Волгоградской области

Происшествия 06.03.2022 13:19
06.03.2022 13:19
Водитель КамАЗ 6634F3-10 спровоцировал массовое ДТП на трассе в Котовском районе и был доставлен в больницу с травмами. Грузовик, за рулем которого он находился, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2111 и снегоуборочный КамАЗ, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла на трассе Калининск-Жирновск-Котово-Камышин 5 марта в 11.30. Водитель КамАЗ 6634F3-10 потерял управление автомобилем, из-за чего тот выкатился на «встречку». Водители снегоуборочной машины и легкового автомобиля не пострадали.
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