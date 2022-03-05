Экономика

Крупное месторождение песка открыли в Волгоградской области

Экономика 05.03.2022 18:38
05.03.2022 18:38



Выдано первое в текущем году свидетельство об открытии месторождения Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, документ выдан комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии компании «Песчаный карьер» в рамках предоставления государственной услуги. Эта компания, открывшая самое крупное месторождение, получит право без аукциона осуществлять добычу строительных песков в Дубовском районе. Запасы полезных ископаемых на этом участке превышают 80 миллионов кубометров.
- Освоение месторождения, расположенного в нескольких километрах от хутора Спартак Дубовского района, обеспечит рынок строительных материалов востребованным ресурсом на несколько лет, - считают в облкомприроды.
Волгоградская область занимает первое место среди регионов ЮФО по добыче песка – более 34% от общего объема добычи в округе. Запасы месторождений, предоставленные в пользование, по оценке специалистов, в регионе составляют 315 миллионов кубометров – этого достаточно для обеспечения потребностей в сырье не менее чем на 22 года.
Фото администрации Волгоградской области

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