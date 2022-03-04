Андрей Бочаров отменил QR-коды в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области в пятницу, 4 марта, отменил QR-коды. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на областную администрацию.
По сведениям администрации региона, необходимость предъявлять QR-код при посещении общественных мест отменяется с 6 марта.
Одновременно в Волгоградской области продолжают действовать:
- масочный режим;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- обязательные термометрия (только сотрудников) и дезинфекция помещений;
- запрет на работу ночных клубов и кальянных заведений;
- рекомендации соблюдать режим самоизоляции людям старше 60 лет, а также неработающим с хроническими заболеваниями.