







История с внезапным превращением в свалку подготовленной для стройплощадки территории в Тракторозаводском районе Волгограда сегодня получила неожиданное продолжение. Как сообщил ИА «Высота 102» и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко, в ходе рейда, который проводился совместно с сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, был зафиксирован грузовой автомобиль, который сбрасывал отходы на почву.













Проверка показала, что грунт вперемешку со строительным мусором на земельный участок на улице Жолудева, 11Г вывозят в последнее время довольно часто. Установлена организация, которая может быть причастна к этой незаконной деятельности. Представители этой фирмы вызваны в прокуратуру для дачи объяснений. Также выясняется, кто дал разрешение на сброс отходов на почву, устанавливается размер вреда, нанесенный окружающей среде.













В администрации Волгограда в свою очередь пояснили, Сборщиков за два года не выполнил взятые на себя обязательства, поэтому, если и дальше результатов не будет, договор в отношении данного земельного участка с ним могут расторгнуть. Кроме того, как отмечали в мэрии, площадка, находящаяся на краю оврага, не огорожена, она постепенно размывается талыми водами, существует риск травмирования лиц, так как на данную территорию имеется свободный доступ.

- Для обеспечения безопасности жителей района, в том числе детей, и предотвращения дальнейшего размывания грунта, администрацией района была проведена обваловка по периметру земельного участка. Земельные работы внутри участка администрация не проводила, - утверждала мэрия.

ИА «Высота 102» будет следить за дальнейшим развитием событий.



