Расследования

В Волгограде выясняют личность утопленницы, найденной возле «Гасителя»

Расследования 04.03.2022 16:19
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04.03.2022 16:19


В Волгограде начата доследственная проверка по факту обнаружения тела неизвестной женщины в Волге напротив памятника «Гаситель» в Центральном районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, сейчас следователи выясняют личность погибшей. 

Женщине на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, волосы темные ниже плеч, худощавого телосложения.

— В момент обнаружения на женщине были джинсы черного цвета, носки темно-синего цвета с красным рисунком, свитер черного цвета с рисунком белого и розового цвета, — сообщают в следственном управлении. 

Напомним, минувшим днем тело женщины подняли из акватории Волги в центре Волгограда. Труп обнаружил местный житель в Волгограде, который рыбачил неподалеку. 

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о личности неизвестной женщины, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-567-84-29, 33-88-13 или 02.


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