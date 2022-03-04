



В Волгограде начата доследственная проверка по факту обнаружения тела неизвестной женщины в Волге напротив памятника «Гаситель» в Центральном районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, сейчас следователи выясняют личность погибшей.

Женщине на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, волосы темные ниже плеч, худощавого телосложения.

— В момент обнаружения на женщине были джинсы черного цвета, носки темно-синего цвета с красным рисунком, свитер черного цвета с рисунком белого и розового цвета, — сообщают в следственном управлении.

Напомним, минувшим днем тело женщины подняли из акватории Волги в центре Волгограда. Труп обнаружил местный житель в Волгограде, который рыбачил неподалеку.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о личности неизвестной женщины, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-567-84-29, 33-88-13 или 02.



