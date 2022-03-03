— Конечно, как и у любой другой отрасли, у строителей есть объективные трудности, над решением которых мы вместе работаем уже не один год и решение которых в этот период позволит не только выполнить задачи, но и значительно укрепить отрасль, используя возможности текущего периода, — сказал Андрей Бочаров.





В предыдущие годы Волгоградская область совместно с федеральным центром в целях снижения нагрузки на строительный сектор уже внедрила меры поддержки. Так, в регионе инвесторам без торгов предоставляются в аренду земельные участки, налоговые льготы и льготы по аренде земли. Активно поддерживают в Волгоградской области и добросовестных застройщиков. За счет предоставления льготной ипотеки стимулируется рынок жилья. Однако, отметил Бочаров, в современных реалиях возникает необходимость новых механизмах поддержки.





— В связи со складывающейся текущей и прогнозируемой обстановкой, новыми вызовами времени, ростом цен на стройматериалы и увеличением ключевой ставки Центробанка, Правительство России совместно с региональными органами власти, со строительной отраслью приступили к разработке мер и механизмов дополнительной поддержки отрасли, — заявил губернатор. — Со своей стороны мы также готовим ряд предложений.



