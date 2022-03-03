Расследования 03.03.2022 15:58
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03.03.2022 15:58
В четверг, 3 марта, в ходе встречи с представителями строительной индустрии Андрей Бочаров обозначил главные задачи, поставленные на 2022 год. Одновременно глава региона заявил о старте дополнительных мер поддержки предпринимателей в данной отрасли.
— Конечно, как и у любой другой отрасли, у строителей есть объективные трудности, над решением которых мы вместе работаем уже не один год и решение которых в этот период позволит не только выполнить задачи, но и значительно укрепить отрасль, используя возможности текущего периода, — сказал Андрей Бочаров.
В предыдущие годы Волгоградская область совместно с федеральным центром в целях снижения нагрузки на строительный сектор уже внедрила меры поддержки. Так, в регионе инвесторам без торгов предоставляются в аренду земельные участки, налоговые льготы и льготы по аренде земли. Активно поддерживают в Волгоградской области и добросовестных застройщиков. За счет предоставления льготной ипотеки стимулируется рынок жилья. Однако, отметил Бочаров, в современных реалиях возникает необходимость новых механизмах поддержки.
— В связи со складывающейся текущей и прогнозируемой обстановкой, новыми вызовами времени, ростом цен на стройматериалы и увеличением ключевой ставки Центробанка, Правительство России совместно с региональными органами власти, со строительной отраслью приступили к разработке мер и механизмов дополнительной поддержки отрасли, — заявил губернатор. — Со своей стороны мы также готовим ряд предложений.
По завершении встречи Андрей Бочаров предложил участникам — предприятиям и организациям строительной отрасли — включиться в эту работу и направить свои инициативы в профильный комитет администрации Волгоградской области. Сформировав пакет предложений, волгоградские власти передадут его на рассмотрение в федеральные ведомства.
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