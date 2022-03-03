Здравоохранение

Попавшего под поезд подростка перевели из Палласовской ЦРБ в Волгоград

Здравоохранение 03.03.2022 15:10
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03.03.2022 15:10


Жизни подростка, которому отрезало ногу поездом в селе Кайсацкое на границе с Казахстаном, ничего не угрожает – его перевели из реанимации Палласовской ЦРБ в больницу скорой помощи №25 в Волгограде. В настоящее время 17-летний юноша находится отделении, где продолжает лечение, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести. При госпитализации 1 марта подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Напомним, в минувший вторник 17-летний подросток лишился ноги при попытке пролезть под движущимся поездом в селе Кайсацкое Палласовского района. По данным информагентства, парень решил пересечь ж/д-путь, когда вагоны только тронулись с места, но не успел преодолеть препятствие.

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