Попавшего под поезд подростка перевели из Палласовской ЦРБ в Волгоград

Жизни подростка, которому отрезало ногу поездом в селе Кайсацкое на границе с Казахстаном, ничего не угрожает – его перевели из реанимации Палласовской ЦРБ в больницу скорой помощи №25 в Волгограде. В настоящее время 17-летний юноша находится отделении, где продолжает лечение, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести. При госпитализации 1 марта подросток попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Напомним, в минувший вторник 17-летний подросток лишился ноги при попытке пролезть под движущимся поездом в селе Кайсацкое Палласовского района. По данным информагентства, парень решил пересечь ж/д-путь, когда вагоны только тронулись с места, но не успел преодолеть препятствие.