



В Палласовском районе Волгоградской области 17-летний подросток лишился ноги при попытке пролезть под движущимся поездом. Трагедия произошла в селе Кайсацкое, неподалеку от государственной границы с Казахстаном, сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах. Как стало известно информагентству, парень решил проползти под составом, когда вагоны только тронулись с места.

Подростка госпитализировали с места ЧП в реанимацию Палласовской ЦРБ, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.