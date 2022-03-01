Происшествия 01.03.2022 13:43
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01.03.2022 13:43
В Палласовском районе Волгоградской области 17-летний подросток лишился ноги при попытке пролезть под движущимся поездом. Трагедия произошла в селе Кайсацкое, неподалеку от государственной границы с Казахстаном, сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах. Как стало известно информагентству, парень решил проползти под составом, когда вагоны только тронулись с места.
Подростка госпитализировали с места ЧП в реанимацию Палласовской ЦРБ, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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