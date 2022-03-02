«Стоил ли покупать сейчас жилье или лучше подождать?», «Что делать, если собирался взять ипотеку, а ставки резко взлетели?», «Надо ли продавать сейчас квартиру?», «Есть ли необходимость вкладываться в жилье?» — эти и другие вопросы задают себе на фоне сообщений о санкциях и ожидаемых проблемах в российской экономике многие волгоградцы, которые планировали сделки в сфере недвижимости, и даже те, кто не планировал вовсе.

Представитель агентства недвижимости «Диалог» в Волжском, занятый в сфере недвижимости уже более 10 лет, поделился на условиях анонимности с корреспондентом ИА «Высота 102» своими наблюдениями, что сегодня происходит в этой сфере, и что может ожидать рынок недвижимости в ближайшее время.

– В своей практике мне подобные ситуации приходилось проходить уже трижды. Сейчас третий раз и получается, – рассказал специалист. – Такое уже было в 2008-2009 и в 2014 годах. Тогда люди пытались нахватать квартир как горячих пирожков. Мне звонили и спрашивали – у тебя есть квартира? А две? Я пытался отговорить некоторых клиентов от необдуманных приобретений, но не все меня слышали. В итоге те, кто покупал «впрок», остались в проигрыше. Например, одна женщина приобрела в декабре 2014 года квартиру за 1 миллион 530 тысяч рублей, а через полгода – летом 2015 года - продала ее за 1 миллион 260 тысяч рублей. Просто упали цены и вместо выгоды она получила убыток.

По словам риэлтора, после некоторого затишья рынок недвижимости примерно с мая 2020 года по декабрь 2021 года вновь ожил и даже «забурлил».

— Появился просто бешеный спрос на квартиры, это, конечно, было связано с дешевой ипотекой. Сыграл немаловажную роль и тот фактор, что банки снизили процент по вкладам. Людям стало невыгодно хранить деньги на счетах, они их снимали и шли покупать квартиры, — вспоминает риэлтор. — Как сейчас помню, было огромное количество людей именно с наличкой, на рынке жилья царил настоящий ажиотаж. Когда в конце прошлого года стали поднимать потихоньку ставку на ипотеку, наступило очередное затишье. Пока не пришли эти вести о событиях на Украине.

То, что происходит сейчас на рынке недвижимости, нельзя охарактеризовать каким-то одним словом, анализирует происходящее представитель агентства недвижимости.

— Ситуация неоднозначная, близкая к панике. Кто-то из коллег жалуется, что у них полная тишина, кто-то наоборот, рассказывает, что телефон раскалился от звонков, а сделки идут одна за другой. Люди совершенно не понимают, что будет дальше, и что делать. Кто-то в шоке вообще решил ничего не продавать и не покупать, а кто-то, наоборот, пытается вложить оставшиеся деньги. Но одна тенденция уже заметна – некоторые владельцы жилья, кто выставлял квартиры на продажу, отказываются от своих намерений реализовать недвижимость. Можно сказать, что сейчас пока спрос превышает предложение.

Правильно ли сейчас приобретать жилье? – задается вопросом риэлтор.

— Я думаю, те, кто уже был в сделке при условии сохранения цен, которые были до 24 февраля, могут спокойно закончить процедуру покупки-продажи. В случае, если продавец уже задрал цены, наверное, надо отказаться от покупки. Но я бы посоветовал тем, кто сомневается, что делать, вкладывать деньги в жилье или оставить деньги, сделать выбор в пользу наличных. Но это лично мое мнение, у каждого могут быть свои цели и возможности.

При этом специалист в сфере недвижимости озвучил печальный прогноз ситуации на рынке жилья.

— Во-первых, уже известно о резком повышении ипотечных ставок, что, безусловно, может практически «заморозить» эту отрасль на неопределенное время, — считает риэлтор. — Свободных денег у населения осталось уже мало, я бы сказал, народ «подзажался», потому что ситуация, связанная с событиями на Украине, неоднозначная. Многие понимают, что будет не так, как обычно – кризис, шок, а потом медленное выползание из ямы. Боюсь, что уже в ближайшее время возможен такой тоже нерадостный вариант, когда люди будут терять ипотечное жилье. Это будет связано с возможным падением доходов, работы. Тех, кто хотел приобрести квартиры, но не успел в связи со случившимся, могу, если можно так сказать, «утешить». У них появится возможность приобрести то самое ипотечное жилье, которое будут реализовывать банки. Конечно, его будут продавать не задаром, но, учитывая, что рынок жилья практически замрет, можно будет надеяться на то, что из-за отсутствия спроса цены на бывшее в употреблении квартиры будут не такими драконовскими.

По мнению представителя агентства недвижимости, в ближайшее время рынок вторичного жилья может тихо «умереть». При этом цены на новостройки, скорее всего, взлетят. Это будет связано в том числе с подорожанием стройматериалов, которое уже произошло в прошлом году. Сейчас все это усугубится санкциями, которые могут привести и к дефициту стройматериалов, опасается специалист.

— Думаю, что уже в ближайшие дни будет понятно, что будет с рынком недвижимости, — подытожил риэлтор. — Буду рад, если я ошибся в своих прогнозах…