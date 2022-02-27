В Волгограде из-за угроз эвакуирован железнодорожный вокзал

Происшествия 27.02.2022 12:39
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27.02.2022 12:39
Посетители и сотрудники железнодорожного вокзала Волгоград-I эвакуированы сегодня около полудня из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе. В настоящее время идет обследование здания, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
По свидетельствам очевидцев, на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Информация о работе ж/д-вокзала уточняется в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Напомним, неделю назад, 20 февраля, в Волгограде и Волжском были эвакуированы ряд торговых центров из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Помещения были обследованы, угрозы не подтвердились.
С начала 2022 года в Волгоградской области не проходит и недели без ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, зданий органов власти, транспортной инфраструктуры, торгово-развлекательных центров. В начале февраля ФСБ сообщила о задержании в нескольких российских регионах 14 человек, причастных к распространению ложных сообщений об угрозах в России и странах СНГ.
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