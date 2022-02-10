ФСБ сообщило о задержании лжеминера школ в Волгограде





Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в нескольких российских регионах 14 человек, причастных к распространению ложных сообщений о минировании школ, больниц и административных зданий в России и странах СНГ. Все они являются участниками так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, которые организовал гражданин Украины Антон Осипчук 2003 года рождения, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФСБ.

В одном из Telegram-каналов днем 10 февраля также было опубликовано видео со ссылкой на ФСБ России. На кадрах один из задержанных молодых людей признается, что причастен к лжеминированию школ в Волгограде.

«Я недавно совершил лжеминирование в Волгограде и в Молдавии, то есть в Приднестровской Молдавской Республике. Я заминировал здание госадминистрации, несколько учебных заведений», – говорит задержанный человек на допросе.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти) УК РФ. Лжеминерам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Сейчас ведется оценка нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить.

«Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений», – говорится в официальном сообщении ФСБ.

В пресс-службе ведомства отметили, что продолжается розыск остальных лиц, причастных к лжеминированиям, несмотря на предпринятые ими меры по анонимизации своей деятельности интернете.

Напомним, 4 февраля СУ СКР по Волгоградской области сообщило о задержании 16-летнего подростка по подозрению в причастности к серии ложных минирований школ и различных госучреждений в Волгограде. По данным следствия, он в мессенджере связался с неизвестным, который согласился за 3 тысячи рублей разместить заведомо ложные сведения об актах терроризма. После перевода денег подозреваемый сообщил человеку в интернете контактные данные своего знакомого, к которому питал неприязнь, с указанием номера его телефона и ссылок на социальные сети.

В период с 15 января по 19 января 2022 года неизвестный, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, по электронной почте стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях в Волгограде. При этом формировалось мнение, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого. В связи с угрозой взрыва были эвакуированы учащиеся и работники многих учреждений. В ходе осмотра взрывных устройств обнаружено не было.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Telegram-канал "Опер слил".