Происшествия

Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксиста

Происшествия 25.02.2022 11:52
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25.02.2022 11:52


Полиция задержала в Волгограде нетрезвого водителя Hyundai Accent, который не поделил дорогу с таксистом, швырнул в его сторону страйкбольную гранату и врезался в дерево при попытке ехать с места конфликта. Волгоградцу грозит лишение водительских прав или арест сроком до 15 суток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Конфликт между волгоградцами произошел накануне вечером на улице Котлубанской. Таксист сделал замечание водителю Hyundai, который грубо нарушал ПДД. В ответ тот вышел из автомобиля и бросил в сторону такси предмет, похожий на гранату – позднее выяснилось, что это страйкбольная пиротехника.


Перепуганный таксист вызвал полицию, тем временем, его оппонент попытался уехать, но не справился с управлением и врезался в дерево. Тогда мужчина выбрался из автомобиля и бросился наутек, но прибывшие полицейские задержали его. От освидетельствования он отказался, за это и за оставление места ДТП правоохранители составили на него административные протоколы.

– Проводится дальнейшая процессуальная проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка, – подчеркнули в пресс-службе Главка.

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