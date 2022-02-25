Неадекватный волгоградец с гранатой напал на таксиста

Конфликт между волгоградцами произошел накануне вечером на улице Котлубанской. Таксист сделал замечание водителю Hyundai, который грубо нарушал ПДД. В ответ тот вышел из автомобиля и бросил в сторону такси предмет, похожий на гранату – позднее выяснилось, что это страйкбольная пиротехника.
Перепуганный таксист вызвал полицию, тем временем, его оппонент попытался уехать, но не справился с управлением и врезался в дерево. Тогда мужчина выбрался из автомобиля и бросился наутек, но прибывшие полицейские задержали его. От освидетельствования он отказался, за это и за оставление места ДТП правоохранители составили на него административные протоколы.
– Проводится дальнейшая процессуальная проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка, – подчеркнули в пресс-службе Главка.