Под Волгоградом задержали машину с наркокурьерами из Таджикистана (ВИДЕО)

Расследования 24.02.2022 10:33
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24.02.2022 10:33
Полицейские задержали иномарку с двумя наркокурьерами из Таджикистана, которые пытались провезти почти 200 граммов синтетических наркотиков в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, автомобиль остановили для проверки на посту ДПС в Городищенском районе.В ходе личного досмотра у 34-летнего гражданина Республики Таджикистан был обнаружен сверток с наркотической смесью, содержащей метадон. Позже выяснилось, что мужчина со своей 31-летней знакомой, которая находилась за рулем автомобиля, выполняли функции курьеров и направлялись в Волгоград для сбыта наркотиков бесконтактным способом. В отношение них возбуждено уголовное дело. Сейчас оба находятся под стражей.
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