Под Волгоградом пенсионер умер во время рыбалки на глазах у сына

Происшествия 23.02.2022 15:32
0
23.02.2022 15:32
73-летний житель Быковского района Волгоградской области до конца жизни остался верен своей страсти – мужчина умер на берегу Волги во время рыбалки, которую обожал всегда, и любовь к которой разделил его сын. Именно он был рядом, когда остановилось сердце пожилого рыболова.
Как сообщает ИА «Высота 102», драматические события произошли утром 22 февраля. Отец и сын приехали порыбачить в окрестностях поселка Степано-Разинское примерно в 6 часов утра. Разложили вещи, закинули удочки, начался утренний клев. Неожиданно пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Взволнованный сын вызвал бригаду скорой помощи прямо на берег реки, но медики не успели – пенсионер умер до их прибытия.
– По предварительной версии, причиной скоропостижной смерти 73-летнего рыбака мог стать сердечный приступ, однако точный диагноз назовут эксперты, – сообщили ИА «Высота 102» в Николаевском МрСО СУ СКР по Волгоградской области. – Пока можно сказать лишь то, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Реклама
Тяжелобольной камышанин умер сидя после плотного ужина23.02.2022 18:07
Происшествия 23.02.2022 18:07
Крыша дома сгорела в жилом микрорайоне Волгограда23.02.2022 17:03
Происшествия 23.02.2022 17:03
Стали известны подробности гибели рабочего в Волжском23.02.2022 14:04
Происшествия 23.02.2022 14:04
Пожилого велосипедиста увезли в больницу после ДТП в Волгоградской области23.02.2022 10:39
Происшествия 23.02.2022 10:39
В Волгограде после резкой остановки автобуса травмировался пассажир23.02.2022 10:10
Происшествия 23.02.2022 10:10
В Волгоградской области машина переехала лежащего на дороге мужчину23.02.2022 09:56
Происшествия 23.02.2022 09:56
Посетителей ТРК в Волгограде эвакуировали из-за сообщения о пожаре22.02.2022 21:07
Происшествия 22.02.2022 21:07
В Волжском погиб сорвавшийся с 10-метровой высоты рабочий22.02.2022 18:53
Происшествия 22.02.2022 18:53
Под Волгоградом отчим едва не зарубил топором 10-летнюю падчерицу22.02.2022 13:21
Происшествия 22.02.2022 13:21
В центре Волгограда ДТП с двумя машинами собирает пробку22.02.2022 11:57
Происшествия 22.02.2022 11:57
Волгоградец до смерти забил своего знакомого табуретом22.02.2022 11:45
Происшествия 22.02.2022 11:45
Житель Перми заплатил 50 тысяч рублей интернет-путане в Волгограде22.02.2022 10:44
Происшествия 22.02.2022 10:44
Мужчина с ребенком попали под колеса иномарки на переходе в Волжском22.02.2022 10:35
Происшествия 22.02.2022 10:35
В центре Волгограда потушили офис в многоэтажке21.02.2022 18:29
Происшествия 21.02.2022 18:29
Пассажира самолета «Санкт-Петербург-Волгоград» оштрафуют за курение во время полета21.02.2022 17:16
Происшествия 21.02.2022 17:16
Реклама