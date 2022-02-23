Под Волгоградом пенсионер умер во время рыбалки на глазах у сына









73-летний житель Быковского района Волгоградской области до конца жизни остался верен своей страсти – мужчина умер на берегу Волги во время рыбалки, которую обожал всегда, и любовь к которой разделил его сын. Именно он был рядом, когда остановилось сердце пожилого рыболова.

Как сообщает ИА «Высота 102», драматические события произошли утром 22 февраля. Отец и сын приехали порыбачить в окрестностях поселка Степано-Разинское примерно в 6 часов утра. Разложили вещи, закинули удочки, начался утренний клев. Неожиданно пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Взволнованный сын вызвал бригаду скорой помощи прямо на берег реки, но медики не успели – пенсионер умер до их прибытия.

– По предварительной версии, причиной скоропостижной смерти 73-летнего рыбака мог стать сердечный приступ, однако точный диагноз назовут эксперты, – сообщили ИА «Высота 102» в Николаевском МрСО СУ СКР по Волгоградской области. – Пока можно сказать лишь то, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.



