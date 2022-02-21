Общество

Тревога, слезы и оптимизм: журналисты встретили первых беженцев на вокзале в Волжском

Общество 21.02.2022 00:07
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21.02.2022 00:07



В Волгоградской области 20 февраля вечером встретили первых беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Для многих из 433 человек, а среди них 166 – дети, это первое знакомство с волгоградской землей. Местные власти при поддержке силовиков и волонтеров сделали все возможное, чтобы оказать людям теплый прием. Несмотря на это, в глазах беженцев – смятение. 



Путь в Волгоградскую область для сотен ищущих покоя человек оказался выматывающим и тревожным. В спешке покидая дома, жители ДНР и ЛНР на неопределенное время прощались не только со стенами, но и с близкими людьми. У многих в мятежных республиках остались отцы, мужья и братья. Большинство пассажиров прибывшего поезда – женщины с маленькими детьми. За спиной у них – километры до Ростовской области, а затем – дорога до Волжского. 


 


«Я не хотела, чтобы это видели мои дети» 

Прибытие поезда на перрон железнодорожного вокзала в Волжском ожидалось в 20:00. К этому времени в городе Волгоградской области наготове были сотни людей: представители администраций, ГУ МВД и МЧС России по Волгоградской области, психологи, работники социальной службы и около 60 волонтеров. 

– Наша задача – окружить людей заботой и вниманием, – подчеркнула в ожидании беженцев вице-губернатор Зина Мержоева. 

Прибыл поезд на перрон в 21:28. Как только все 10 вагонов остановились на путях, к ним устремились волонтеры. Перенести сумки к автобусу, подать бутылку воды – простая помощь вымотанным дорогой беженцам сегодня как никогда необходима. Несмотря на усталость, в суете они не отказываются от общения. Первой встречаем молодую женщину Лилию. На руках у беженки – маленькие сын и дочка.

– Там, где мы живем, война слышится пока еще вдалеке, – отвечает на вопросы журналистов женщина. – Но лично я никуда не уезжала в 2014 году. Поэтому все, что я испытала и видела тогда, я не хотела, чтобы видели сегодня мои дети. Поэтому мы быстренько-быстренько собрались и уехали. Страшно, очень тяжело, но куда деваться? 


Детям Лилии всего два года и год. Муж беженки работает в Москве, и, надо сказать, ее участь куда завиднее, чем у многих попутчиков. В Волгоградской области женщину с двумя детьми ожидают родные.  

– Это Ваня, а это Есения, – говорит Лилия, показывая на уставших детей. – Они всю дорогу не спали. Не привыкли спать в поезде. Шум, гам… Целые сутки в пути. 

Желаем женщине спокойной жизни и на этом прощаемся. Подхватив сумки, ее уже провожают к одному из 15 автобусов. 



«Мы усталые невозможно»

Настроения пассажиров спецпоезда весьма контрастные. Если молодые женщины и подростки общительны и даже оптимистичны, то пожилые люди выходят на перрон в смятении. Не сдерживает горьких эмоций одна из пассажирок по имени Вера. 

– В 14-м году я оставалась, а дети уезжали оттуда, – вспоминает пожилая женщина события почти восьмилетней давности. – Сестра вообще по минному полю бегала… Теперь уже боимся. Пока спокойно у нас, собрались и поехали. 



Вера бежала из родной республики вместе со своей дочерью и внуком. Говорит, что в Волгоградской области близких нет. Не загадывает, но хочет в Саратов. 

–  Сейчас поедем в пункт временного размещения. Здесь, в Волгоградской области, у нас ни родственников, никого. Есть родные в Саратове. Надеемся, что уедем туда. Мы уже усталые невозможно. 

После слов «все будет хорошо» женщина срывается на слезы. Оставляем свой телефон и просим звонить, если потребуется помощь. 

– Вы не думайте, с нами обращаются хорошо. Единственное – в Новошахтинске долго ждали автобус. Пять часов просидели в палатке. 



Самое необходимое, игрушки и такса 

Покидая дома, женщины брали с собой самое необходимое. В чемоданах, рассказывают они, - вещи для себя и детей на первое время.  В сумках – все важные документы. Свой багаж и у детей: любимые книжки, игрушки и питомцы. Вот, например, вместе со всеми меняет место жительства вполне милая такса. Кто-то прихватил с собой любимого кота. Не оставишь же его в одиночестве. 

 Говорят, что на позициях всех уже обстреляли, – с совсем не детскими рассуждениями вклинивается в наш разговор с мамой школьница по имени Ульяна. – Очень много убитых... А это мои игрушки. Жалко было их оставлять.  

 

 В 2014 году мы уезжали в Питерскую область (Ленинградскую, - Прим.ред.), – продолжает мама девочки. – Сначала были в Питере, потом поехали в Новороссийск. Три года там были. И вот все снова...




Не проходит и полчаса с момента прибытия поезда, как все пассажиры рассаживаются по своим местам в автобусах. Сегодня 15 машин увозят их в город Волжский и Волгоград. Четыре пункта временного размещения станут домом для беженцев на первые пару дней. После людей ждут новые переезды – в дома волгоградцев или пункты временного проживания. Как рассказала вице-губернатор Зина Мержоева, многие волгоградцы уже не остались в стороне и предложили свои дома для беженцев. 



В Волгограде на улице Пархоменко, 5 организован сбор гуманитарной помощи. Вещи, собранные волгоградцами, будут направлены в ДНР и ЛНР, а также прибывающим в регион беженцам. Волгоградская область готова принять больше 3 тысяч человек.

Фото: ИА "Высота 102"

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