Общество

«Это женщины и дети»: в Волгограде собирают гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР

Общество 20.02.2022 20:28
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20.02.2022 20:28


На железнодорожный вокзал в городе Волжском Волгоградской области около 21:00 20 февраля ожидается прибытие из Ростовской области поезда с беженцами из ЛНР и ДНР. Как стало известно ИА «Высота 102», в 10 вагонах в волгоградский регион едут 419 пассажиров. Волгоградские власти совместно с волонтерами готовы оказать им всю необходимую помощь. 

— Опыт работы с беженцами у нас уже есть. В 2014 году, когда был конфликт, мы уже обеспечивали проживание, размещение и питание беженцев, — рассказал журналистам директор ГБУ ВО «Центр молодежной политики» Роман Тырса. — Сейчас ситуация похожая. К нам приезжает 419 человек. В основном это женщины и дети. Много несовершеннолетних детей. Есть пожилые люди. Наша задача встретить их, помочь с вещами и проводить до пунктов временного размещения.


Роман Тырса признается, что относится с состраданием к тем, кто вынужденно едет сегодня в Волгоградскую область.

— Они живут на территории, расположенной близко к нам. Такие же, как и мы, люди, русскоязычные. Конечно, жалко их. Понятно, что они едут к нам не на день или два. Мы, волонтеры, готовы оказать им любое содействие и помочь. На базе нашего ресурсного центра уже организован сбор гуманитарной помощи. Собранные вещи будут переданы тем, кто приедет в наш регион, а также в дружеские республики.

Сбор вещей осуществляется в Волгограде по адресу: Центральный район, ул. Пархоменко, 5.


Оказываться беженцам будет и психологическая помощь.

— Мы сделаем все возможное, чтобы люди себя чувствовали комфортно. К детям, конечно, у нас будет особый – более трепетный и более мягкий подход, — рассказали специалисты психологической службы ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Помощь будет оказываться круглосуточно.

Представителей социальной защиты населения и психологов в настоящее время на привокзальной площади в Волжском находится 20 человек.  

Волгоградская область готова принять 3,5 тыс. жителей дружественных республик, развернув для этого 87 пунктов временного размещения. Первые четыреста человек будут отправлены 20 февраля на турбазы и в гостиницы в городе Волжском, а также в гостиницу "Старт" в Волгограде. 

Фото: ИА "Высота 102"

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