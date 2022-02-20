«Люди в очень стрессовой ситуации»: из 400 беженцев, направляющихся в Волжский, 160 – дети





Среди жителей ДНР и ЛНР, которых 20 февраля ожидают в городе Волжском Волгоградской области, 160 детей. Об этом журналистам рассказала заместитель губернатора Зина Мержоева. Она, как и мэр Волжского Игорь Воронин, ожидает в эти минуты прибытия беженцев на железнодорожный вокзал города-спутника.





— Волгоградская область готова принять жителей ДНР и ЛНР. Губернатором даны все необходимые поручения. Сегодня предварительно прибывают 433 человека, 160 из них – дети, девять детей – до года. Подготовлены все службы, в том числе МЧС и МВД. На территории нашего региона уже развернуто 4 пункта временного размещения: три в Волжском и один в Волгограде. Предусмотрено питание, размещение, психологическая помощь. Люди находятся в очень стрессовой ситуации, мы понимаем, насколько им сейчас нужны участие и внимание.





По мере прибытия в Волгоградскую область беженцев из украинских республик, по словам Зины Мержоевой, будут формироваться списки.

– Информация, которой мы располагаем на сегодня, предварительная. Насколько известно, среди беженцев есть инвалид-колясочник. Так ли это, какие другие среди них есть еще группы, требующие особого внимания, – это станет известно через два-три дня, когда будет полностью сделан социальный срез. После этого из пунктов временного размещения люди смогут разъехаться в пункты временного проживания на территориях муниципальных образований Волгоградской области. Во всех муниципалитетах по поручению губернатора Бочарова сформированы муниципальные штабы, как и в городе Волжском, где сегодня принимаем первых беженцев.

Штаб в городе Волжском возглавил лично мэр города Игорь Воронин. Он, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», около получаса назад также прибыл на вокзал и сразу же проследовал на перрон.





Все прибывшие в Волгоградскую область будут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус в пунктах временного размещения.

Отдельно будет сформирован список школьников. Волгоградские власти обещают индивидуальный подход к каждому ребенку школьного возраста.

Добавим, что размещение, питание и оказание социальной помощи беженцам организованы за счет региональных ресурсов. Каждому прибывшему будет перечислено по 10 тысяч рублей.

По словам Зины Мержоевой, в оперативный штаб уже поступают обращения жителей Волгоградской области, готовых приютить беженцев из ДНР и ЛНР.