В Волгоградскую область прибыл поезд из Ростова с беженцами ДНР и ЛНР

Общество 20.02.2022 21:32
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20.02.2022 21:32
В город Волжский Волгоградской области в 21:28 20 февраля прибыл поезд из Ростовской области, в котором в поисках укрытия находятся более 400 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Вместе с представителями администраций, МВД, МЧС и волонтерами беженцев встречают и корреспонденты ИА "Высота 102".
По сведениям администрации Волгоградской области, в 10 вагонах спецпоезда находятся около 433 человек, 160 из которых дети. На перроне беженцев встречают психологи, представители социальных служб и волонтеры. Первоочередная задача служб - организация оперативного размещения людей в автобусах и отправка их в пункты временного размещения.
— На железнодорожном вокзале Волжского началась работа волонтеров. Руководит работой всех служб начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Любавин, — сообщает корреспондент ИА "Высота 102". — Волонтеры заходят в вагоны, чтобы помочь вынести вещи, помочь сопровождением.
По прибытии в пункты временного размещения беженцев ожидает тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Ориентировочно через два дня людей направят в пункты временного проживания в муниципалитеты Волгоградской области. В каждом населенном пункте региона созданы по поручению губернатора Андрея Бочарова муниципальные оперативные штабы.
Фото: ИА "Высота 102"
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