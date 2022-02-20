



Спортивный клуб «Ротор» начал прием заявок от болельщиков на бесплатный выезд в Казань на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России, в котором сине-голубые встретятся в «Рубином». Игра пройдет 3 марта, автобус будет выезжать из Волгограда днем ранее, сообщили в пресс-службе «Ротора».

Клуб предоставит автобус при достаточном количестве желающих, при этом отмечается, что число мест ограничено. Прием заявок до 23 февраля ведет специалист по работе с болельщиками Олег Чалченко. У желающих посетить матч «Ротор» - «Рубин» должен быть действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19, или справка о перенесенном заболевании.

Фото: официальный сайт АНО СК «Ротор».