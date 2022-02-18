В Волгограде состоятельный депутат и высокопоставленный чиновник получили партбилеты

Политика 18.02.2022 16:40
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18.02.2022 16:40
Партбилеты «Единой России» сегодня на региональной партийной конференции в Волгограде получили трое активных сторонников партии власти, сообщает ИА «Высота 102».
Заветные «корочки» новым партийцам вручил секретарь волгоградского регионального отделения партии Сергей Горняков. Обладателями партбилетов «Единой России» стали Алексей Суслов, депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков и председатель комитета по делам национальности и казачества Эдуард Давыдовский.
- С вновь вступивших членов партии - обед. Где он будет - они объявят. Правда, коллеги? - Сергей Горняков, улыбаясь, адресовал свой вопрос новым однопартийцам, которые закивали в ответ. - Поздравляю!, - заключил главный единоросс региона.
Эдуард Давыдовский возглавил облкомказачество в ноябре 2021 года. До этого на протяжении восьми лет в звании полковника он занимал должность директора казачьего кадетского корпуса им. К.И. Недорубова. Также Давыдовский известен тем, что в 2019 году участвовал в выборах губернатора Волгоградской области, но за месяц до голосования он покинул предвыборную гонку, чтобы «уступить дорогу лидеру». Станислав Коротков, напомним, является весьма состоятельным депутатом. Так, за 2019 год его задекларированный доход составил 107 миллионов рублей. Однако 2020-ый для народного избранника был менее удачным. Его суммарный доход снизился в 12 раз – со 107 млн до 8,2 млн рублей. Примечательно, что Станислав Коротков одно время состоял в думской фракции «Справедливая Россия» и даже был ее руководителем. Однако в 2014 году он выдвигался на выборы в облдуму уже от партии «Единая Россия».
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