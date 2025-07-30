Андрей Бочаров оценил 35 новых автобусов для волгоградцев





Волгограду передана очередная партия автобусов, которые начнут курсировать по городу уже 1 августа. 35 единиц техники задействуют на маршрутах №№ 61, 61а, 43 и 68, которые обеспечивают доставку пассажиров на промпредприятия и к социальным объектам. Первыми новые автобусы осмотрели губернатор Волгоградской области и глава Волгограда Владимир Марченко.

Новую технику произвели на волжском предприятии «Волгабас». Автобусы уже прошли обкатку.

- Сегодня мы поставили на маршрут новый вид транспорта, такого еще не было в Волгограде, — это автобусы средней вместимости, которые очень востребованы в областном центре, в муниципальных образованиях, особенно на коротких маршрутах, — отметил Андрей Бочаров.



Новая техника работает на сжиженном природном газе, в салоне есть кондиционер, информационное табло, откидная аппарель для маломобильной группы населения, бескондукторная форма оплаты, USB-розетки. Вместительность салона — не менее 50 пассажиров.

Напомним, что это не первая партия автобусов, поступившая в распоряжение горожан в этом году. В мае рамках этого же контракта 15 машин большого класса вышли на маршрут №21. С учетом поставок 2025 года в областном центре заменено более 90% подвижного состава. И это не могут не замечать горожане.





Глава региона заявил о необходимости системного обновления общественного транспорта в Волгограда и закупке определенного количества техники каждый год. Не забыли власти региона и о Волжском – уже в следующем году в этом муниципалитете планируется приступить к масштабному проекту по замене старого подвижного состава новой техникой.

Транспортную инфраструктуру и общественный транспорт собираются развивать и в муниципальных образованиях региона.



- И еще две важные задачи: формирование современной концепции развития сферы общественного транспорта с учетом развития муниципальных образований и развития города Волгограда; создание современных транспортно-пересадочных узлов с учетом того, что Волгоград является центром всей волгоградской агломерации, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Уже в ближайшее время планируется провести большое совещание для проработки концепции развития транспортной отрасли в регионе.