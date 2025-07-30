Общество

Андрей Бочаров оценил 35 новых автобусов для волгоградцев

Общество 30.07.2025 10:26
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30.07.2025 10:26


Волгограду передана очередная партия автобусов, которые начнут курсировать по городу уже 1 августа. 35 единиц техники задействуют на маршрутах №№ 61, 61а, 43 и 68, которые обеспечивают доставку пассажиров на промпредприятия  и к социальным объектам. Первыми новые автобусы осмотрели губернатор Волгоградской области и глава Волгограда Владимир Марченко.

Новую технику произвели на волжском предприятии «Волгабас». Автобусы уже прошли обкатку. 

- Сегодня мы поставили на маршрут новый вид транспорта, такого еще не было в Волгограде, — это автобусы средней вместимости, которые очень востребованы в областном центре, в муниципальных образованиях, особенно на коротких маршрутах, — отметил Андрей Бочаров.


Новая техника работает на сжиженном природном газе, в салоне есть кондиционер, информационное табло, откидная аппарель для маломобильной группы населения,  бескондукторная форма оплаты, USB-розетки. Вместительность салона — не менее 50 пассажиров.

Напомним, что это не первая партия автобусов, поступившая в распоряжение горожан в этом году. В мае рамках этого же контракта 15 машин большого класса вышли на маршрут №21. С учетом поставок 2025 года в областном центре заменено более 90% подвижного состава. И это не могут не замечать горожане. 


Глава региона заявил о необходимости системного обновления общественного транспорта в Волгограда и закупке определенного количества техники каждый год. Не забыли власти региона и о Волжском – уже в следующем году в этом муниципалитете планируется приступить к масштабному проекту по замене старого подвижного состава новой техникой. 

Транспортную инфраструктуру и общественный транспорт собираются развивать и в муниципальных образованиях региона. 


- И еще две важные задачи: формирование современной концепции развития сферы общественного транспорта с учетом развития муниципальных образований и развития города Волгограда; создание современных транспортно-пересадочных узлов с учетом того, что Волгоград является центром всей волгоградской агломерации, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Уже в ближайшее время планируется провести большое совещание для проработки концепции развития транспортной отрасли в регионе.

Фото администрации Волгоградской области

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