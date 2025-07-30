Происшествия

Огонь перекинулся с одного МКД на другой в Волгограде

Происшествия 30.07.2025 20:02
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30.07.2025 20:02


В Красноармейском районе Волгограда пожарным пришлось тушить 30 июля сразу два рассленных дома, находившиеся по соседству. По информации очевидцев, сначала занялось пламенем здание на улице Олимпийской, затем огонь перекинулся на строение по ул. Марийской. 

– В Красноармейском районе, на улице Олимпийской, дом 5, произошел пожар в расселенном доме, – сообщалось в телеграм-канале «Волгоград Красноармейский» в 18.45. 

А уже через 10 минут в том же канале появилась информация о возгорании в доме на ул. Марийской. Расселенные здания, уточняет ИА «Высота 102», находятся на расстоянии 20 метров друг от друга. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании на юге Волгограда поступило на пульт диспетчера в 18.20.

– Предварительно, горят два неэксплуатируемых здания. Пожарные подразделения производят тушение, – сообщили в Главке МЧС. 

Фото: t.me/vlg_crime

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