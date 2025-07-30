В Волгограде курьер на электровелосипеде попал под колеса иномарки





В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia Ceed и курьера на электровелосипеде. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла днем 29 июля на улице Дзержинского.

По предварительной информации, водитель иномарки напротив дома №79 столкнулся с курьером, передвигавшимся на электровелосипеде марки «Kugoo».

В результате столкновения водитель двухколесного транспорта с травмами был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области