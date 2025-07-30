Происшествия

В Волгограде курьер на электровелосипеде попал под колеса иномарки

Происшествия 30.07.2025 16:35
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30.07.2025 16:35


В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia Ceed и курьера на электровелосипеде. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, авария произошла днем 29 июля на улице Дзержинского.

По предварительной информации, водитель иномарки напротив дома №79 столкнулся с курьером, передвигавшимся на электровелосипеде марки «Kugoo». 

В результате столкновения водитель двухколесного транспорта с травмами был доставлен в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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