Жители Руднянского района Волгоградской области выступили против намерения районных властей провести реорганизацию двух школ в Осичковском сельском поселении. Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, недавно они узнали, что администрация района решила присоединить Осичковскую школу к Лемешкинской, а Подкуйковскую – к Щелканской.

– Для нас эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. В наши школы и так свозили детей из других сел, а теперь из них собираются сделать филиалы. Чиновники объясняют это тем, что наши школы – малокомплектные и уверяют, что ничего после этой реорганизации ни для учителей, ни для учеников не изменится. Нам даже заявили, что, наоборот, спасают школы, так как в любой момент может приехать Роспотребнадзор и найти нарушения санитарных норм. Но у нас хорошая школа, с ремонтом, никакой антисанитарии там нет, – поделились жители Осичковского поселения.

Однако люди опасаются, что, если Осичковская и Подкуйковская школы станут филиалами, то это может быть началом их конца.

– В нашем районе уже были такие примеры, когда из сельских школ делали филиалы, а потом убирали там или старшие классы, или начальные. И потом детям приходилось ездить в другие села. Сами знаете, что это такое, когда детей возят на автобусах по нашим дорогам. Мы не хотим, чтобы наши школы пустели. Ведь, если нет школы – нет и поселения, – заявили жители.

Волгоградцы подозревают, что после преобразований школ в филиалы образовательные учреждения лишатся в том числе и финансовой самостоятельности, что может отразиться на зарплатах учителей и на материально-техническом оснащении.

– Понятно, что распоряжаться деньгами и имуществом наших школ будут уже другие руководители, для которых мы будем как «приемные дети». А все лучшее будет доставаться «родным». Учителя тоже встревожены. Из-за недостатка педагогов их могут отправлять вести уроки в головные школы, опять же, в ущерб нашим детям, – продолжили собеседники информагентства.

Между тем, жители не сидели сложа руки и попытались отстоять свои школы от реорганизации, добившись проведения народных сходов. По словам селян, в Осичках большинство жителей высказались против присоединения сельской школы к Лемешкинской. Но здесь процесс голосования проходил под полным контролем местных жителей. А вот в Подкуйково, как выяснилось, больше всего голосов было отдано за реорганизацию. Но в этом населенном пункте никто из местных жителей за голосованием не наблюдал. Поэтому итоги голосования людей очень удивили, так как сторонников реорганизации там было очень мало.

Жители надеются, что власти учтут их мнение при принятии решения о реорганизации школ. Однако пока никакой информации о дальнейших шагах районных чиновников у них нет.

Глава Руднянского района Владимир Полетаев в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» отказался отвечать на вопрос, что все-таки в итоге будет с Осичковской и Подкуйковской школами, и предложил направить ему письменный запрос, что было сделано редакцией. Ответ главы ожидается.

Лаконично прокомментировали ситуацию в комитете образования и науки Волгоградской области.

– По информации администрации Руднянского района, новый 2025-2026 учебный год дети начнут в своих школах – для них процесс обучения продолжится в прежнем режиме, – заявили в органе исполнительной власти.

