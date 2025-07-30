Таможня передала на СВО изъятую под Волгоградом партию велоскутеров

Сотрудники таможни передали на СВО крупную партию велоскутеров, которая была задержана в Волгоградской области, сообщили V102.RU в пресс-службе Астраханской таможни.

Иностранную двухколесную технику на сумму 1,1 миллиона рублей обнаружила мобильная группа таможни при погрузке грузового автомобиля на трассе в Волгоградской области. В общей сложности бойцам передали 28 велоскутеров и 168 аккумуляторов к ним.





- По результатам таможенного контроля установлено, что товары были ввезены в Россию без уплаты таможенных платежей. Они предназначались для розничной продажи в Южном федеральном округе, - сообщили в таможне.

Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС. Техника была изъята и обращена в доход государства.

Фото: Астраханской таможни