Тяжелая весть пришла в школу №22 Волжского Волгоградской области. Накануне, 29 июля, не стало директора школы Ольги Васильевны Новожиловой.
- Ольга Васильевна была мудрым учителем и хорошим организатором. Она посвятила свою жизнь воспитанию детей и развитию образования, оставив неизгладимый след в сердцах всех тех, кому посчастливилось её знать, - говорится в некрологе, опубликованном на страничке образовательного учреждения в соцсетях.
Ольга Васильевна проработала в сфере образования более 35 лет. Она - почетный работник сферы образования РФ, ветеран просвещения.
На печальную новость откликнулись ученики школы №22 и их родители. Ольгу Васильевну вспоминают как человека с доброй широкой душой, с невероятной любовью к жизни и несгибаемой тягой к работе.
Прощание с любимым педагогом пройдёт 1 августа храме Патриарха Тихона в Волжском.
Коллаж V102.RU