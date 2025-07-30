Задавивший пешехода 16-летний хуторянин готовится к суду в Волгоградской области





Следователями Новоаннинского межрайонного следственного отдела Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в смерти пешехода и побеге с места происшествия.

Как ранее сообщалось информагентством, в ночь на 1 июня подросток, не имея водительского удостоверения и не получив разрешения от отца, взял автомобиль «Лада Гранта» и вместе с несовершеннолетним другом отправился из станицы Алексеевская в город Урюпинск.

Между хутором Стеженским и хутором Помалинским он совершил наезд на 54-летнего мужчину, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте. Не оказав помощи пострадавшему, подросток поспешил сбежать с места происшествия.

Позже в СУ СКР по региону также сообщили, что автомобиль, на котором он убил человека, подросток попытался спрятать в лесу, однако позже транспортное средство было обнаружено правоохранителями. С авто были скручены номера.

16-летний житель Волгоградской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряжённое с оставлением места происшествия».

- В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый уже закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области