В СФР назвали даты выплат детских пособий волгоградцам в августе

В Волгоградской области выплаты на карты и счета детских пособий будут произведены 1, 5 и 8 августа. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Отделение СФР по Волгоградской области.

Так, в первый день августа будут перечислены:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

- выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до 3 лет;

- ежемесячная выплата на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет зачислена на счета волгоградцев 5 августа.

8 августа сотрудники СФР перечислят пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

В Соцфонде напоминают, что в текущем месяце пособия выплачиваются за предыдущий, а зачисление на банковские счета производятся в течение всего дня.

Дату доставки выплат через Почту России необходимо уточнять в конкретном почтовом отделении.

Фото из архива V102.RU