



Волгоградские газовики рассказали, во сколько в среднем жителям региона обойдется газификация домовладения «под ключ», а также о том, как сократить время и средства на подключение к газовым сетям.

В «Газпром газораспределение Волгоград» напомнили, что по программе до границ участка газопроводы жителям строят бесплатно. В обязанности собственника жилья входит прокладка сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Участники программы догазификации в Волгоградской области области в среднем тратят на подключение своего дома к газовым сетям 195 тысяч рублей, сообщили в компании.

— За основу расчета взята средняя стоимость подключения индивидуального жилого дома площадью 120 м2, расположенного на земельном участке 6 соток. Типовой набор газоиспользующего оборудования - настенный двухконтурный газовый котел и бытовая 4-х конфорочная газовая плита. От точки подключения на границе земельного участка до наружной стены дома прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 32 мм или надземный стальной газопровод диаметром 25 мм. На фасаде дома устанавливается прибор учета газа и отключающее устройство диаметром 25мм. Поскольку газоиспользующее оборудование размещено в разных помещениях, разводка газопровода до мест его установки предусматривается надземно по фасаду дома стальной трубой диаметром 20 мм до газового котла и 15 мм до газовой плиты. Перед газоиспользующим оборудованием установлены шаровые краны диаметрами 20 мм (перед котлом) и 15 мм (перед плитой),— поясняет главный инженер «Газпром газораспределение Волгоград» Алексей Степанов.

Льготники могут дополнительно сократить эту сумму за счет региональных субсидий. В регионе предусмотрена компенсация на догазификацию в сумме до 108 680 рублей. Такое право имеют граждане, подпадающие под 12 льготных категорий. Кроме того, для определенных жителей предусмотрена субсидия в размере до 100 тыс. рублей.

Чтобы получить льготу, гражданину нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства или МФЦ с заявлением, копией договора на догазификацию и документами, подтверждающими право на получение субсидии.

Весь комплекс работ по газификации домовладения можно заказать у газораспределительной организации – их стоимость строго регулируется государством. Заключение комплексного договора – одно из наиболее эффективных решений, позволяющих ускорить процесс газификации.

Комплексная догазификация включает в себя заключение договора на подключение, выполнение проектных работ по газоснабжению, строительство наружных и внутренних сетей газоснабжения, приобретение, доставку и монтаж газоиспользующего оборудования, заключение договора и проведение технического обслуживания, пуско-наладочные работы.

С начала действия программы социальной газификации в компании «Газпром газораспределение Волгоград» насчитывается свыше 6 тыс. договоров на комплексную услугу.

Для заключения комплексного договора необходимо подать заявку. Сделать это можно через сайт Единого оператора газификации, портал «Госуслуги» или сайт«Газпром газораспределение Волгоград», а также лично обратиться в Единый центр предоставления услуг «Газпром газораспределение Волгоград» или отделение МФЦ.

К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, а также копии паспорта, СНИЛС и ИНН домовладельца.

Рассчитать предварительную стоимость газификации по комплексной услуге можно с помощью калькулятора на сайте connectgas.ru или обратившись в газораспределительную организацию.



