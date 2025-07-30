Общество

Жители Волгоградской области могут сократить расходы на газификацию домовладений

Общество 30.07.2025 09:57
0
30.07.2025 09:57


Волгоградские газовики рассказали, во сколько в среднем жителям региона обойдется газификация домовладения «под ключ», а также о том, как сократить время и средства на подключение к газовым сетям.
В «Газпром газораспределение Волгоград» напомнили, что по программе до границ участка газопроводы жителям строят бесплатно. В обязанности собственника жилья входит прокладка сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Участники программы догазификации в Волгоградской области области в среднем тратят на подключение своего дома к газовым сетям 195 тысяч рублей, сообщили в компании.
— За основу расчета взята средняя стоимость подключения индивидуального жилого дома площадью 120 м2, расположенного на земельном участке 6 соток. Типовой набор газоиспользующего оборудования - настенный двухконтурный газовый котел и бытовая 4-х конфорочная газовая плита. От точки подключения на границе земельного участка до наружной стены дома прокладывается подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 32 мм или надземный стальной газопровод диаметром 25 мм. На фасаде дома устанавливается прибор учета газа и отключающее устройство диаметром 25мм. Поскольку газоиспользующее оборудование размещено в разных помещениях, разводка газопровода до мест его установки предусматривается надземно по фасаду дома стальной трубой диаметром 20 мм до газового котла и 15 мм до газовой плиты. Перед газоиспользующим оборудованием установлены шаровые краны диаметрами 20 мм (перед котлом) и 15 мм (перед плитой),— поясняет главный инженер «Газпром газораспределение Волгоград» Алексей Степанов.
Льготники могут дополнительно сократить эту сумму за счет региональных субсидий. В регионе предусмотрена компенсация на догазификацию в сумме до 108 680 рублей. Такое право имеют граждане, подпадающие под 12 льготных категорий. Кроме того, для определенных жителей предусмотрена субсидия в размере до 100 тыс. рублей. 
Чтобы получить льготу, гражданину нужно обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства или МФЦ с заявлением, копией договора на догазификацию и документами, подтверждающими право на получение субсидии. 
Весь комплекс работ по газификации домовладения можно заказать у газораспределительной организации – их стоимость строго регулируется государством. Заключение комплексного договора – одно из наиболее эффективных решений, позволяющих ускорить процесс газификации.
Комплексная догазификация включает в себя заключение договора на подключение, выполнение проектных работ по газоснабжению, строительство наружных и внутренних сетей газоснабжения, приобретение, доставку и монтаж газоиспользующего оборудования, заключение договора и проведение технического обслуживания, пуско-наладочные работы.
С начала действия программы социальной газификации в компании «Газпром газораспределение Волгоград» насчитывается свыше 6 тыс. договоров на комплексную услугу.
Для заключения комплексного договора необходимо подать заявку. Сделать это можно через сайт Единого оператора газификации, портал «Госуслуги» или сайт«Газпром газораспределение Волгоград», а также лично обратиться в Единый центр предоставления услуг «Газпром газораспределение Волгоград» или отделение МФЦ.
К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, а также копии паспорта, СНИЛС и ИНН домовладельца.
Рассчитать предварительную стоимость газификации по комплексной услуге можно с помощью калькулятора на сайте connectgas.ru или обратившись в газораспределительную организацию.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.07.2025 13:10
Общество 30.07.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 12:19
Общество 30.07.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 11:43
Общество 30.07.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 11:37
Общество 30.07.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 11:30
Общество 30.07.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 10:50
Общество 30.07.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 10:26
Общество 30.07.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 08:22
Общество 30.07.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2025 07:16
Общество 30.07.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2025 20:19
Общество 29.07.2025 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2025 17:41
Общество 29.07.2025 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.07.2025 17:40
Общество 29.07.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2025 17:03
Общество 29.07.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2025 15:19
Общество 29.07.2025 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2025 13:47
Общество 29.07.2025 13:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:10
Задавивший пешехода 16-летний хуторянин готовится к суду в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
В России производители не поддержали идею потолка цен на продуктыСмотреть фотографии
12:19
Бочаров пригласил на разговор начальника Главка МВД СвиноваСмотреть фотографии
11:43
«Нет школы – нет поселения»: жителей Волгоградской области возмутило слияние сельских школСмотреть фотографии
11:37
В СФР назвали даты выплат детских пособий волгоградцам в августеСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде кофемана наказали рублём за воровство напитка из «Пятерочки»Смотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области похоронят 40-летнего бойца СВО Федора БеккераСмотреть фотографии
11:23
Два воспитанника волгоградского футбола продлили контракты с «Ротором-2»Смотреть фотографии
11:16
Группа молодчиков в Волгограде избивала прохожих и поджигала им волосыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
T2 предупреждает о распространении вредоносных программ через связку SMS и TelegramСмотреть фотографии
11:11
Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
10:50
Таможня передала на СВО изъятую под Волгоградом партию велоскутеровСмотреть фотографии
10:26
Андрей Бочаров оценил 35 новых автобусов для волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
Полиция проводит собственную проверку происшествия с ребенком на ВолгеСмотреть фотографии
10:02
«Был фиолетового цвета и не дышал»: медики рассказали о состоянии спасенного на Волге ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:57
Жители Волгоградской области могут сократить расходы на газификацию домовладенийСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде в приюте «Догшанс» в пожаре погибли 20 собак, хозяйка в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:22
В Волгограде УК заплатит за потоп в квартире 79-летнего инвалидаСмотреть фотографии
08:00
Бастрыкину доложат о гибели 14-летнего подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:16
Три поезда проедут в Волгоградской области по новому маршрутуСмотреть фотографии
06:54
Банк РФ: отдых волгоградцев на Черноморском побережье подорожал на 14%Смотреть фотографии
21:15
В Волгограде оживился рынок вторичного жилья из-за роста скидокСмотреть фотографии
20:35
15 человек летом утонули в водоемах Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:19
Под Волгоградом военные восстановили связь при сильных помехахСмотреть фотографии
19:47
Волгоградец обвинил в преступлении двойника из НовосибирскаСмотреть фотографии
19:10
Травма головы и перелом ног: самокаты покалечили двух детей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:30
«Он мечтал стать полицейским»: под Волгоградом расследуют загадочную смерть 16-летнего подростка на ерике ВерблюдСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
«Птичий остров» в Волгограде наказали за содержание краснокнижных птиц без разрешенияСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде проверили на прочность 90% теплосетейСмотреть фотографии
17:40
Волгоградские палеонтологи обнаружили кости бизона и мамонта под АстраханьюСмотреть фотографии
 