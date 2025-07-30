Общество

В Ленинске за 49,5 млн рублей ищут реставратора исторического здания администрации

Общество 30.07.2025 18:32
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30.07.2025 18:32


В городе Ленинске Волгоградской области ищут подрядную организацию для выполнения работ по сохранению исторического здания на улице Ленина, 233. Как сообщает V102.RU, начальная цена электронного аукциона обозначена в сумме 49,5 миллиона рублей.

В этом двухэтажном старинном здании расположен краеведческий музей, совет депутатов и администрация Ленинска.  Оно входит в «Ансамбль застройки центра города Пришиб (Ленинска), ХIХ-ХХ вв.» и является объектом культурного наследия регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно технической документации, подрядчику предстоит выполнить большой объем ремонтно-реставрационных работ, которые затронут кровлю, чердачные помещения, подвал, лестницы, дверные проемы. Запланированы капитальный ремонт перекрытия подвала, 1 и 2 этажа, водосточной системы, фасада и др. Здание приспособят для доступа маломобильных граждан. Также запланированы работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Работы, которые будут финансироваться из бюджета города Ленинск, должны быть завершены до конца 2026 года. Организация, которая будет исполнять контракт, должна иметь разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Фото с сайта администрации г. Ленинск

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