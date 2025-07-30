Депутаты облдумы одарят холодильниками волгоградцев

Итоги электронного аукциона на поставку товаров для награждений граждан и организаций, объявленного Волгоградской облдумой, были подведены сегодня, 30 июля. Как следует из информации, опубликованной на сайте госзаказов, регпарламенту понадобились 10 холодильников и 10 сплит-систем. Бытовой техникой депутаты собираются награждать тех, кто внес большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании, а также за другие заслуги.
Победитель аукциона поставит технику для областной думы за 437 тысяч рублей. Награждать будут холодильниками высотой в полтора метра, с двумя камерами и морозильником. Сплит-системы, которые получат граждане и организации в качестве подарков, должны иметь дополнительные характеристики – работать в режиме вентиляции и осушения.
Фото V102.RU (архив)