В Волгограде кофемана наказали рублём за воровство напитка из «Пятерочки»

Мировой судья в Дзержинском районе Волгограда оштрафовал 19-летнего местного жителя, который украл из «Пятерочки» четыре банки кофе «Монарх». Как сообщили V102.RU в Дзержинском районном суде, молодого человека признали виновным в мелком хищении (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ) и назначили административный штраф в сумме 3 тысячи 39 рублей.

Стоимость похищенного, согласно материалам дела, составила чуть более 1,5 тысячи рублей. Банки с кофе волгоградец положил в рюкзак и пытался выйти из магазина, не оплатив товар. Однако сотрудники службы безопасности торгового объекта задержали молодого человека. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.

В суде волгоградец полностью признал вину и раскаялся.

Фото: shedevrum.ai