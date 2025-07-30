Общество

Бочаров пригласил на разговор начальника Главка МВД Свинова

Общество 30.07.2025 12:19
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30.07.2025 12:19


В администрации Волгоградской области сегодня, 30 июля, прошла встреча губернатора Андрея Бочаров и начальника регионального ГУ МВД России Дмитрия Свинова. Темой встречи  стала безопасность жителей региона. 

В частности, по данным пресс-службы обладмина, Андрей Бочаров и Дмитрий Свинов обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и обеспечения комплексной безопасности на территории Волгоградского региона.

– Особое внимание уделено вопросам безопасности на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, – говорится в сообщении обладмина. 

Напомним, что 29 июля Андрей Бочаров провел заседание регионального оперативного штаба с участием руководителей правоохранительных, силовых и надзорных ведомств. Участниками мероприятия были определены дополнительные меры комплексной безопасности жителей региона и территории Волгоградской области.

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