Бочаров пригласил на разговор начальника Главка МВД Свинова

В администрации Волгоградской области сегодня, 30 июля, прошла встреча губернатора Андрея Бочаров и начальника регионального ГУ МВД России Дмитрия Свинова. Темой встречи стала безопасность жителей региона.
В частности, по данным пресс-службы обладмина, Андрей Бочаров и Дмитрий Свинов обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и обеспечения комплексной безопасности на территории Волгоградского региона.
– Особое внимание уделено вопросам безопасности на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, – говорится в сообщении обладмина.
Напомним, что 29 июля Андрей Бочаров провел заседание регионального оперативного штаба с участием руководителей правоохранительных, силовых и надзорных ведомств. Участниками мероприятия были определены дополнительные меры комплексной безопасности жителей региона и территории Волгоградской области.