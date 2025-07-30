Кишечную палочку нашли в сыром мясе в Волгоградской области





В Волгоградской области специалисты регионального филиала ФГБУ «ЦОК АПК обнаружили опасные для человека бактерии и вещества. Как поясняется в ведомстве со ссылкой на отчет за первое полугодие, всего было проведено 615 исследований.

Специалистами был проведен анализ мяса от партий общей массой в 10 100 тонн. На наличие бактерий группы кишечной палочки, листерии, сальмонеллы, тяжелых металлов, антибиотиков и пестицидов были проверены 53 пробы мясной продукции.

Не прошли проверку качества 12 проб – в них были обнаружены бактерии кишечной палочки. В данных видам мяса были нарушены санитарные нормы и условия хранения.