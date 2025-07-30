Подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VI увезли в Москву

Меч, выкованный по заказу британского монарха Георга VI для Сталинграда, увезли из музея-заповедника «Сталинградская битва» в Москву, сообщает V102.RU. Как сообщили в Государственном историческом музее Москвы, это реликвия, которая постоянно хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва», до 25 августа будет представлена на выставке в столице.





На масштабной экспозиции «Без права на забвение», которая подготовлена к 80-летию Великой Победы в Историческом музее, будут представлены не только меч британского короля Георга VI, но и другие ценные экспонаты из ведущих музеев, архивов, библиотек, городов России и Беларуси.

Напомним, что на меч британского короля был подарен Иосифу Сталину 29 ноября 1943 года на Тегеранской конференции Уинстоном Черчиллем. На мече нанесены надписи на русском и английском языках. Они гласят: «Гражданам Сталинграда крепким как сталь от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».

Подробнее о реликвии рассказывает экскурсовод Исторического музея Лаура Аргун.

Видео: ГИМ / t.me