Два воспитанника волгоградского футбола продлили контракты с «Ротором-2»

Полузащитник Даниил Града и нападающий Сергей Прокофьев продлили контракты с «Ротором-2» до лета 2028 года и 2027 года соответственно, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Оба футболиста являются воспитанниками академии «Ротор».
17-летний Града в нынешнем сезоне провел три матча за «Ротор-2» и отдал одну голевую передачу во Второй лиге Дивизионе Б. 18-летний Прокофьев в том же турнире в 13 встречах в составе сине-голубых сделал один результативный пас.
Напомним, на прошлой неделе контракт с «Ротором-2» заключили защитник Степан Правкин и полузащитник Дмитрий Локтев. После победы над московским «Строгино» «Ротор-2» идет на 10 месте во Второй лиге Б. В следующем матче подопечные Альберта Гудимова 2 августа на выезде встретятся с липецким «Металлургом».
Фото: «Ротор молодежный» /vk.com