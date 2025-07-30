Спорт

Два воспитанника волгоградского футбола продлили контракты с «Ротором-2»

Спорт 30.07.2025 11:23
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30.07.2025 11:23


Полузащитник Даниил Града и нападающий Сергей Прокофьев продлили контракты с «Ротором-2» до лета 2028 года и 2027 года соответственно, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба. Оба футболиста являются воспитанниками академии «Ротор».

17-летний Града в нынешнем сезоне провел три матча за «Ротор-2» и отдал одну голевую передачу во Второй лиге Дивизионе Б. 18-летний Прокофьев в том же турнире в 13 встречах в составе сине-голубых сделал один результативный пас.

 

Напомним, на прошлой неделе контракт с «Ротором-2»  заключили защитник Степан Правкин и полузащитник Дмитрий Локтев. После победы над московским «Строгино» «Ротор-2» идет на 10 месте во Второй лиге Б. В следующем матче подопечные Альберта Гудимова 2 августа на выезде встретятся с липецким «Металлургом».

Фото: «Ротор молодежный» /vk.com 

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