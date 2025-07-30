Фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 6 сентября





Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде в первые выходные сентября – с 6 по 7 число. Об этом сообщили V102.RU в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее было принято решение о переносе ежегодного молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде на осень по просьбе молодежи в связи с сложностью совмещения сессии с подготовкой к фестивалю.

Слоганом фестиваля станет девиз «Семья. Родина. Победа». Кроме того, фестиваль станет международным — свои заявки на участие направили команды из ряда дружественных стран.

Еще одна особенность – расширение территории фестиваля. В этом году запланировано шесть основных локаций. Они разместятся на верхней и нижней террасах набережной в границах от улицы Краснознаменской до улицы им. 7-й Гвардейской дивизии, в амфитеатре, у музея-панорамы «Сталинградская битва», на стадионе «Волгоград Арена».

Также будет задействован региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Среднеахтубинском районе и Комсомольский сад в центре Волгограда. Для участников и гостей будут работать более 70 досуговых и познавательных площадок