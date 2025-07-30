Горожан предупредили о фейках об отключении воды на юге Волгограда





В Волгограде вечером 30 июля «Концессии водоснабжения» выступили с опровержением информации о прекращении подачи холодного водоснабжения в Красноармейском районе. Такие сообщения, сообщает ИА «Высота 102» стали распространяться в домовых чатах и анонимных телеграм-каналах. Причиной авторы фейков называют крупный пожар и якобы прозвучавшие перед этим хлопки.

– Водоснабжение всех районов Волгограда осуществляется в штатном режиме. Из-за распространения недостоверной информации в настоящее время разбор воды повысился, что влечет за собой серьезную нагрузку на сети водоснабжения. Не нужно запасаться водой! – такое сообщение обнародовали в срочном порядке Концессии.

Дополнительную информацию жители южного района Волгограда могут уточнить по телефону ЕДЦ (единого диспетчерского центра): 8(8442) 333-134