Ну и как он, Volkswagen Taos? Откровенный отзыв владельца





Volkswagen Taos – это новый компактный кроссовер 2021 года. Он отличается технологичным дизайном, имеет габариты от 4417 x 1841 x 1600 до 4417 x 1841 x 1602 мм и массу от 1287 до 1467 кг в зависимости от комплектации. Оснащен инновационной мультимедийной системой, современными ассистентами (парковки, движения по полосе, адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, экстренного торможения). Доступен в 2 вариантах двигателей: атмосферном на 110 л.с с механической коробкой передач и передним приводом, а также турбированном на 150 л.с. с автоматической коробкой передач и полным приводом. Расход топлива составляет от 7 до 8 литров на 100 километров.

Отзыв владельца Николая Гуйвана об автомобиле Volkswagen Taos.

Volkswagen Taos я купил у официального дилера Volkswagen Волга-Раст осенью 2021 года и уже успел «намотать» солидное количество километров. За все время эксплуатации кроссовера у меня сформировалось о нем свое мнение, которым я хочу поделиться.

Начну с дизайна, так как в первую очередь Volkswagen Taos заинтересовал меня именно своим внешним видом. Спереди авто выглядит свежо и современно – во многом этому способствуют покатые грани и светодиодные фары. Задняя часть тоже смотрится неплохо и наглядно показывает, что перед нами полноценный кроссовер.

Перейдем к интерьеру. Главная изюминка салона – это крупная накладка из глянцевого пластика. Кресла выполнены в комбинации кожи с тканью. Материалы приятны на ощупь и легко чистятся. Несмотря на свои компактные размеры, у Volkswagen Taos достаточно вместительный багажник. Его объем равен 500 литров (и 418 для полноприводной модели).













Приятно удивила новая 10-дюймовая медиасистема кроссовера на базе ОС-Android[1]. Сенсорный дисплей имеет высокое разрешение и хорошо реагирует на прикосновения, не тормозит. Для установки Яндекс-Навигатора, онлайн радио и Waze[2] достаточно будет загрузить их из магазина VW Play Apps[3]. Кстати, в медиасистеме предусмотрена поддержка Android Auto[4] и Apple CarPlay[5]. Подключать устройства можно через разъемы Type-C[6]: два из них находятся спереди салона, а два (для зарядки гаджетов) на месте пассажиров.

Также хочу отметить приборную панель. Здесь она является удобным рабочим инструментом, который отлично взаимодействует с медиасистемой, показывает информацию по работе ассистентов и бортового компьютера. Вам не придется отрывать руки от руля и отвлекаться на другие экраны, чтобы настроить плейлисты, списки радиостанций, управлять вызовами.

Volkswagen Taos понравился мне и своей тихой ездой – шумоизоляция в нем отличная. Я испытал кроссовер как в городе, так и на трассе – в салоне всегда царила тишина. Работа подвески также не вызывает нареканий: она прекрасно справляется с небольшими неровностями.

В целом могу выделить такие преимущества Volkswagen Taos:

Презентабельный внешний вид.

Отличная управляемость – отзывчивость машины точно приятно удивит вас.

Хорошая шумоизоляция.

Солидный набор опций.

Достаточно объемный багажник.

Широкоугольный захват изображения на задней камере.

Приличный головной свет – вечером и ночью дорогу видно хорошо.

Я доволен своим решением купить Volkswagen Taos. Он полностью оправдал мои ожидания и справляется со своими задачами на ура.





Volkswagen Волга-Раст по телефону: +7 8442 781 111. Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилерапо телефону: +7 8442 781 111.

Перевод:

[1] ОС-Android - (англ.) операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств, транслитерация ОС Андроид.

[2] Waze - (англ.) приложение, принадлежащее Google, которое в режиме реального времени собирает краудсорсинговые данные о пробках, присутствии полиции, перекрытиях дорог, транспортных средствах для инвалидов и других дорожных опасностях и неудобствах, транслитерация Вайз.

[3] VW Play Apps - (англ.) мобильное приложение Volkswagen, транслитерация Фольксваген Плей Аппс.

[4] Android Auto - (англ.) это мобильное приложение, созданное Google для отражения функций устройства Android, на приборной панели автомобиля и головном устройстве развлечений, транслитерация Андроид Авто.

[5] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить iPhone, начиная с iPhone 5, к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эппд Кар Плэй.

[6] Type-C - (англ.) универсальный разъем, транслитерация Тайп Си.