Спорт 16.02.2022 13:14
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16.02.2022 13:14
Волгоградский «Ротор» в контрольном матче с футбольным клубом «Андижан» сегодня сыграл вничью – 2:2. Как рассказали ИА «Высота 102» в клубе, волжане сумели забить быстрый гол. Уже на 2-й минуте отличился Роман Минаев. Однако соперники смогли не только быстро отыграться, но и к 8-й минуте встречи выйти вперёд. Уйти от поражения «Ротору» удалось в самом конце игры. Сергей Серченков замкнул передачу от Игоря Школика и установил окончательный результат — 2:2.
Напомним, волгоградские футболисты проводят уже второй сбор в Турции, который продлится до 25 февраля. 12 февраля "Ротор" уступил в Белеке клубу "Лиепая" в рамках первого контрольного матча второго сбора. 3 марта «Ротор» встречается в Кубке России с «Рубином» из Казани.
Фото сайта СК "Ротор".
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