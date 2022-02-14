Поезд и электричка задержались в Волгоградской области из-за ЧП на ж/д

Происшествия 14.02.2022 09:50
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14.02.2022 09:50
Поезд № 128 Адлер – Красноярск и электропоезд №6212 Котельниково – Волгоград-1 остановились сегодня почти на 3 часа из-за обрыва контактного провода. Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, это случилось в 5:37 на однопутном электрифицированном участке Чапурники – Канальная. На место пришествия выехала аварийная бригада. В настоящее время движение поездов восстановлено.
Приволжская железная дорога принимает все меры для ввода поезда дальнего следования в действующий график движения.
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