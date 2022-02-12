Происшествия

Волжане вытолкали застрявшую во дворе скорую помощь

Происшествия 12.02.2022 09:36
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12.02.2022 09:36




Жители Волжского пришли на помощь водителю скорой помощи, который накануне застрял при попытке выехать из двора дома №24 по ул. Мира. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, машина забуксовала в снежно-ледяной каше. Сначала неотложку толкали четыре человека, потом на помощь им пришли и другие горожане. Неравнодушным волжанам понадобилось около двадцати минут, чтобы освободить скорую из ловушки. За что и получили благодарность от водителя и врача.
Видео https://vk.com/road_help_vlz

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