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«Сплошная погодная вакханалия»: снежная лавина с дождем накроет Волгоградскую область 12 февраля

Полезно знать 11.02.2022 18:46
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11.02.2022 18:46


Мокрый снег с дождем накроет всю Волгоградскую область 12 февраля - в предстоящие выходные волгоградцам стоит предпочесть прогулкам уютный домашний отдых. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в субботу в Волгограде и области ожидается туман, гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер ночью и утром будет дуть юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ветер сменится на западный со скоростью 3-8 м/с. В северных районах региона прогнозируется метель с порывами ветра до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +4… -1; днем -1…+5, местами до +6.

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