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Общество

Волгоградцам рассказали о новых законах, вступающих в силу с 1 июля

Общество 30.06.2026 20:45
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30.06.2026 20:45


В течение июля в России вступают в силу новые законы, которые скажутся на жизни многих волгоградцев. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, многие из них направлены на защиту граждан от мошенничества, усилению контроля за мигрантами и безопасности сделок с недвижимостью.

С 1 июля вступает в силу закон, позволяющий родителям и законным представителям получать выписки по банковским счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Это делается для того, чтобы взрослые могли контролировать финансовые операции подростков и своевременно выявлять подозрительные транзакции, которые могут указывать на действия мошенников или попытки вовлечь детей в преступные схемы. Данная мера дополняет пакет из 13 антимошеннических законов, принятых Госдумой начиная с 2025 года.

В сфере миграционной политики также произошли существенные изменения. Уже с 10 июня введена административная ответственность для иностранных граждан, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования, — штраф до 50 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ по решению суда. А с 21 июня ужесточена уголовная ответственность за подделку или оборот подложных документов об отсутствии социально опасных заболеваний: теперь за это грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 3 миллионов рублей.

Одновременно значительно повышаются государственные пошлины для мигрантов:

– при оформлении российского гражданства — с 4 200 до 50 000 рублей (рост в 12 раз);

– за разрешение на временное проживание — с 1 920 до 15 000 рублей (в 8 раз);

– за вид на жительство — с 6 000 до 30 000 рублей (в 5 раз);

– за разрешение на привлечение иностранных работников — до 15 000 рублей за каждого специалиста (ранее ставка была иной, теперь унифицирована).

Эти меры направлены на упорядочение миграционных потоков и повышение общего уровня безопасности.

В сделках с недвижимостью вводится дополнительный уровень защиты: при подаче электронных документов для регистрации прав личность правообладателя можно будет подтвердить через Единую биометрическую систему. При этом сами документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Совместное применение биометрии и ЭЦП, по замыслу законодателей, существенно снизит риски мошенничества при удалённых сделках.

Наконец, вводится ответственность за перепродажу железнодорожных билетов. За возмездное оказание услуг по оформлению электронных билетов (включая посредничество) для физических и юридических лиц, не являющихся перевозчиками или их официальными агентами, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Это должно пресечь деятельность так называемых перекупщиков, которые создают искусственный дефицит и накручивают цены.

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