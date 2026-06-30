



В городе Волжском Волгоградской области двое выпускников получили 100 баллов по информатике. Как сообщили в администрации города-спутника, теперь в копилке города уже 7 100-балльных результатов.

Общий список пополнили выпускница школы №12 Екатерина Ларикова и ученик школы №30 Илья Синицын. Ребята набрали максимальный балл в экзамене по информатике.

Экзамены на отлично в Волжском также сдали: по химии – Кирилл Вдовенко (школа №24), по русскому языку – Егор Луговой (школа №36) и Дарья Егорова (школа №12), по математике – Тимофей Сильников (школа №30), по обществознанию – Александра Нам (школа №17).

Напомним, ранее в регионе было зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ-2026. Больше всех отличилась выпускница волгоградского лицея №3 Светлана Овечкина, набрав максимальные баллы по четырем дисциплинам – по русскому языку, математике, физике и информатике. Результат стал абсолютным рекордом в Волгоградской области.

Всего же по итогам ЕГЭ-2026 в России 8 759 выпускников получили 100 баллов, 933 человека набрали 200 баллов, 76 - 300 баллов, 8 - 400 баллов и одна выпускница - максимальные 500 баллов.

Фото: администрация Волжского