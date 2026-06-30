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Общество

В Волгограде провалились аукционы на покупку 126 квартир для переселенцев из аварийных домов

Общество 30.06.2026 19:50
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30.06.2026 19:50


В Волгограде признаны несостоявшимися аукционы по приобретению жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов,  на участие в аукционах не было подано ни одной заявки. 

Новые квартиры для жителей аварийных домов планировал купить департамент по жилищной и социальной политике администрации Волгограда. Была размещена документация 15 аукционов. Планировалось приобрести 126  квартир разной площади – начиная от однокомнатных и заканчивая четырехкомнатными. В частности, начальная стоимость одной четырехкомнатной квартиры оценивалась в 9,8 миллиона рублей. Всего на покупку квартир для обитателей аварийных домов было выделено более 260 миллионов рублей. 

Согласно технической документации, жилье, в которое должны были въехать волгоградцы по программе переселения из аварийных домов, должно было соответствовать санитарным и другим нормам, иметь санузел, оборудованный унитазом, ванной и умывальником, газовую или электрическую плиту, а также быть готовым к заселению.


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