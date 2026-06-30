



В Волгограде признаны несостоявшимися аукционы по приобретению жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на участие в аукционах не было подано ни одной заявки.

Новые квартиры для жителей аварийных домов планировал купить департамент по жилищной и социальной политике администрации Волгограда. Была размещена документация 15 аукционов. Планировалось приобрести 126 квартир разной площади – начиная от однокомнатных и заканчивая четырехкомнатными. В частности, начальная стоимость одной четырехкомнатной квартиры оценивалась в 9,8 миллиона рублей. Всего на покупку квартир для обитателей аварийных домов было выделено более 260 миллионов рублей.

Согласно технической документации, жилье, в которое должны были въехать волгоградцы по программе переселения из аварийных домов, должно было соответствовать санитарным и другим нормам, иметь санузел, оборудованный унитазом, ванной и умывальником, газовую или электрическую плиту, а также быть готовым к заселению.



