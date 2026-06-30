



Сегодня, 30 июня, все пять политических партий, представленных в Волгоградской областной думе, – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – поддержали инициативу губернатора Андрея Бочарова о законодательном закреплении статуса мемориального комплекса, посвященного подвигу участников специальной военной операции.

Напомним, предложение главы региона прозвучало 23 июня на месте возведения объекта. Законопроект был рассмотрен в облдуме 25 июня, после чего партии провели дополнительные обсуждения на своих площадках.

На заседании бюро Волгоградского обкома КПРФ инициатива была единогласно одобрена. Лидер партии Геннадий Зюганов назвал важным единение поколений во имя общей победы. Первый секретарь обкома Тамара Головачева отметила, что мемориал у подножия Мамаева кургана станет героическим ответом наследников Победителей тем, кто сегодня с оружием в руках защищает Родину.

В ЛДПР также поддержали законопроект. Руководитель реготделения Алексей Логинов подчеркнул, что мемориал, создаваемый при участии жителей региона, должен сохранить память о мужестве защитников и стать примером служения Отечеству для молодежи.

В «Справедливой России» инициативу назвали необходимым и закономерным шагом. Глава реготделения Дмитрий Калашников отметил, что на священной сталинградской земле создается «живой очаг памяти», а принятие закона позволит сохранить правду о подвиге в веках.

Партия «Новые люди» обсудила документ на круглом столе. Председатель реготделения Самвел Аветисян заявил, что мемориал станет символом связи поколений и осязаемым ориентиром для молодежи в эпоху попыток переписать историю.

Поддержку выразила и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Председатель правления реготделения Евгений Кареликов сообщил, что инициативу одобрил председатель партии Эрик Праздников. Кареликов отметил, что мемориал объединил все партии и общественные движения в стремлении сохранить традиционные ценности. Проект закона будет рассмотрен и, как ожидается, принят на ближайшем заседании облдумы. Волгоградский регион станет первым в стране, кто законодательно закрепит статус такого мемориала.

Таким образом, законопроект о мемориальном комплексе «Подвиг защитников Отечества – участников специальной военной операции» получил единодушную поддержку всех парламентских партий региона. Документ призван увековечить память о героях современности и стать местом, где связь поколений обретет новую, осязаемую форму.