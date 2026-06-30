



Сегодня, 30 июня, в рамках патриотической акции «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев» Волгоград принял участников автомарафона. Маршрут акции затронет 18 регионов РФ, 6 регионов Беларуси и 11 городов-героев.

Старт марафона был дан в Москве 22 июня в День памяти и скорби. 16 экипаже на автомобилях отечественного производства отправились по терм маршрутам: «Южному», «Северному» и «Западному». Волгоград вошел в «Южный» маршрут.

В городе-герое участники проекта посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва». Патриотическая акция проходит в честь 85-летия начала формирования Народного ополчения.

Фото: администрация Волгограда